РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 мар. В подмосковном Подольске депутат Мособлдумы Павел Максимович в пятницу проведет прием граждан с 15:00 до 17:00, сообщается на странице депутата в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемые избиратели! 15 марта с 15:00 до 17:00 проведу личный прием граждан в общественной приемной подольского отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия», – говорится в сообщении.

Прием будет проходить в порядке живой очереди по адресу: улица Комсомольская, дом 46