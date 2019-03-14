РИАМО (БАЛАШИХА) – 14 мар. Поликлинику №10 в бывшем военном городке – микрорайоне Заря Балашихи планируют открыть в апреле текущего года после ремонта, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В четверг председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов вместе с главой Балашихи Сергеем Юровым посетили поликлинику в микрорайоне Заря, пообщались с ее персоналом и руководством.

«Объект (поликлиника в микрорайоне Заря – ред.) крайне важен для микрорайона, его давно ждут жители. Здесь разместятся взрослая и детская поликлиники на 200 посещений в смену. Не так давно здесь был закончен ремонт. Стоял вопрос по оснащению медучреждения мебелью и необходимым оборудованием. Больница подала необходимые документы на лицензирование этого учреждения. Планируем уже в апреле (2019 года – ред.) эту поликлинику открыть для жителей микрорайона», – сказал Юров.

Он добавил, что поликлинику оснастят дополнительным оборудованием. Там разместятся аптечный киоск и пункт выдачи молочной кухни. В круглосуточном режиме будет работать бригада скорой помощи.

Брынцалов отметил, что в учреждении будут располагаться терапевтическое, рентгенологическое отделения, кабинеты функциональной диагностики, физиолечения, дневной стационар на 6 коек (детского и взрослого профиля).

«Весь медперсонал уже подобран: педиатры, терапевты и врачи узкой направленности, которые необходимы в каждом поликлиническом звене», – сказал Брынцалов.

Здание в микрорайоне Заря, где разместят городскую поликлинику №10, – бывший штаб воинской части 1954 года постройки на улице Маршала Батицкого. Его площадь около 1,5 тысячи квадратных метров.

На ремонт объекта здравоохранения из бюджетов региона и муниципалитета было выделено почти 50 миллионов рублей.