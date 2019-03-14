РИАМО - 14 мар. В подмосковной Коломне в третьем квартале 2020 года достроят дом №15 в ЖК «Подлипки – Город», Главгосстройнадзор Подмосковья проверил строительство дома, отметив, что возведение объекта ведется с опережением графика, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«В настоящее время на объекте ведутся монолитные работы по устройству железобетонных вертикальных конструкций второго этажа», – сказал начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

Площадь трехсекционного трехэтажного дома составляет 3,79 тысячи квадратных метров. Новостройка рассчитана на 45 квартир жилой площадью 3,24 тысячи квадратных метров.

Плановое завершение строительства – третий квартал 2020 года. В благоустройстве учтены требования доступности для маломобильных групп населения. Застройщиком объекта выступает ООО «Специализированный застройщик «РК-Газсетьсервис Коломна».