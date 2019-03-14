РИАМО – 14 мар. В подмосковной Коломне в 2019 году планируют отремонтировать ливневую канализацию, неполадки в которой привели к затоплению участка на улице Октябрьской Революции, сообщает в четверг ТАСС.

Ранее блогер из Коломны снял видео о том, как он плавает на надувной лодке по «водоему» на улице Октябрьской Революции, который образовался из-за скопления талой воды.

«Подтопление данного участка дороги вызвано неисправностью системы ливневой канализации. По итогам проверки было выявлено, что ливневка нуждается в серьезных ремонтных работах, которые внесены в план на этот год», — говорится в сообщении.