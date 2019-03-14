РИАМО - 14 мар. Московское областное управление Федеральной антимонопольной службы России рассмотрело сведения, представленные дирекцией единого заказчика министерства здравоохранения Подмосковья, в отношении ООО «Медтехника» для включения в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

Учреждение заключило с компанией контракт на поставку оборудования для ультразвуковой диагностики (датчики) и УЗИ-аппарата.

«В связи с нарушением ООО «Медтехника» условий исполнения контракта учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения контракта подтверждено документами и сведениями», — говорится в сообщении.

Компания не представила документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Медтехника» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.