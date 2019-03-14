РИАМО - 14 мар. В районе пересечения МКАД с Бесединским шоссе завершили монтаж металлоконструкций пролетных строений пешеходного перехода, также закончили монтаж металлоконструкций пролетного строения левоповоротной эстакады с внешней стороны МКАД на Бесединское шоссе в сторону центра, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«Мы завершили монтаж металлоконструкций пролетных строений пешеходного перехода в районе пересечения МКАД с Бесединским шоссе. В настоящее время ведутся сварочные работы и болтовая сборка отдельных частей пролета в единую плеть», — сказал руководитель департамента строительства столицы Андрей Бочкарев.

Кроме того, завершен монтаж металлоконструкций пролетного строения левоповоротной эстакады с внешней стороны МКАД на Бесединское шоссе в сторону центра. Строители приступили к реконструкции существующей эстакады через МКАД.

Проект реконструкции транспортной развязки включает в себя реконструкцию 1,2 километра проезжей части МКАД с устройством переходно-скоростных полос и реконструкцию существующего путепровода через МКАД протяженностью 86,5 метра.

В рамках проекта также построят левоповоротную эстакаду с внешней стороны МКАД протяженностью 294,6 метра и эстакаду к ТЦ «Южные ворота» протяженностью 203,4 метра, два шумозащитных экрана, направленные и боковые проезды протяженностью 4,5 километра, надземный пешеходный переход протяженностью 69,8 метра от торгового комплекса «Южные ворота» к деревне Беседы.

Бочкарев напомнил, что в 2019 году планируют приступить к производству проектно-изыскательских работ еще по шести развязкам на пересечении с МКАД.