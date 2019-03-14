РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 мар. Климовская городская больница №2 в Подольске попала в первоочередной список по выделению средств на капремонт, на эти цели выделят более 200 миллионов рублей, сообщила «РИАМО в Подольске» главврач Климовской горбольницы №2 Иоланта Буравцова.

В четверг в здании администрации городского округа состоялась очередная встреча представителей Управления координации деятельности медицинских и фармацевтических организаций №5 министерства здравоохранения Московской области, главврача Климовской горбольницы №2 Буравцовой и и.о. главврача Климовской центральной городской больницы Игоря Грешнова.На ней обсудили проблемные вопросы здравоохранения в Подольске. Больше всего вопросов задали по срокам окончания капитального ремонта Климовской горбольницы №2.

«Климовская горбольница №2 попала в первый адресный перечень по распоряжению губернатора, поэтому более 200 миллионов рублей, которые нужны на ее капремонт, выделят в первую очередь. В 2019 году сделают ремонт взрослого поликлинического отделения, основного здания стационара, благоустроят территорию и отремонтируют инфекционный корпус. Все эти здания были построены в 1968 году и ни разу не ремонтировались», – сказала Буравцова.

По ее словам, в смете учтены все нюансы, в том числе обновление фасада, установка вентиляции, пожарной сигнализации, слаботочных систем. Также в больничном комплексе есть еще один проблемный объект – хозблок, его отремонтируют позже.