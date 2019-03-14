РИАМО - 14 мар. В образовательном центре «Техноград» на ВДНХ состоялось открытие Московского бьюти-форума, одним из главных событий стало торжественное подписание соглашения о создании «Открытой ассоциации экспертов и лидеров бьюти-индустрии «Москва Центр», говорится в сообщении пресс-службы департамента предпринимательства и инновационного развития столицы.

Соглашение заключили партнеры форума – союз парикмахеров и косметологов России, совет по профессиональным квалификациям индустрии красоты, имидж-лаборатория «Персона» и автономная некоммерческая организация «Развитие человеческого капитала».

«Главной целью соглашения является создание центра подготовки и профессионального развития экспертов индустрии красоты. Партнеры будут работать над совместной реализацией образовательных проектов по подготовке специалистов профессий индустрии красоты, а также проведения совместных форумов, воркшопов, панельных дискуссий и прочих мероприятий для обмена опытом и лучшими достижениями индустрии», – говорится в материале.

Соглашение подразумевает также разработку образовательных стандартов подготовки кадров данной отрасли, создание и развитие московской биржи труда для представителей профессионального сообщества, создание социальных проектов – таких как парикмахерские салоны для малоимущих граждан и другое.

В центре подготовки и профессионального развития экспертов индустрии красоты, московским предпринимателям будет предоставляться помощь по открытию и ведению собственного бизнеса в бьюти-индустрии и перепрофилированию специалистов других областей для работы в данной отрасли. Кроме того, планируется международная интеграция и повышение международного статуса профессий индустрии красоты и моды.

«Индустрия красоты сегодня как отрасль интенсивно развивается и требует высокопрофессиональных кадров. На сегодняшний день в Москве зарегистрировано свыше 9 тысяч салонов красоты и парикмахерских. Поэтому одной из целей «Открытой ассоциации экспертов и лидеров бьюти-индустрии» станет именно подготовка и квалификационная оценка кадров. В мастерских «Арт.Технограда» уже открыты мастерские «Парикмахер-стилист» и «Технолог-эстетист», а теперь «Техноград» становится площадкой развития профессионального отраслевого сообщества», – отметил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин.

«Техноград» – это уникальный образовательный комплекс на ВДНХ, предлагающий новый формат профориентации, обучения и познавательного досуга для жителей и гостей столицы. Здесь представлены инновационные образовательные программы более чем по 45 востребованным профессиям, а также профессиям будущего по шести направлениям. В их числе услуги для населения, креативные индустрии, цифровые технологии, городская инфраструктура, промышленность, предпринимательство и социальные навыки.

В корпусе «Арт.Техноград», созданном для обучения креативным технологиям, организованы курсы по эстетической косметологии, стилистике, мейкапу, парикмахерскому искусству.