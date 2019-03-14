РИАМО - 14 мар. Группировка в составе 46 тысяч человек и более 8 тысяч единиц спецтехники будут отвечать за безопасность в Подмосковье во время весеннего половодья, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова.

В регионе в четверг провели тактико-специальные учения, целью которых была отработка межведомственного взаимодействия при организации работы по профилактике и ликвидации последствий весеннего половодья. В мероприятии были задействованы более 120 человек и 50 единиц спецтехники, в том числе авиация и плавсредства. Все учебные задачи специалисты выполнили успешно.

«Безопасность населения, социальных объектов и инфраструктуры Московской области во время прохождения весеннего половодья обеспечит группировка сил и средств в составе 46 тысяч человек и более 8 тысяч единиц спецтехники», – говорится в сообщении.

В учениях, которые прошли на территории городского округа Истра, были задействованы специалисты ГУ МЧС России по Московской области, ГКУ МО «Мособлпожспас», предприятий энергетики и ЖКХ, муниципальных органов власти, а также добровольцы и волонтеры.

Так, в ходе учений были отработаны элементы воздушной разведки с применением авиации и беспилотных летательных аппаратов. Также были проведены практические действия по эвакуации населения с подтопленных территорий, взрывотехнические работы в местах ледовых заторов и ликвидация последствий возможного подтопления объектов инженерной инфраструктуры (энергообъектов и объектов ЖКХ).

Для обеспечения безопасности Московской области во время весеннего половодья создан областной оперативный штаб. Аналогичные штабы будут работать в каждом муниципальном образовании, а на предприятиях ЖКХ и энергетического комплекса сформированы противопаводковые комиссии.

Начало весеннего половодья прогнозируется в Подмосковье в конце марта – начале апреля.