РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 14 мар. В картинной галерее подмосковных Люберец в четверг открылась персональная выставка фотографа Екатерины Курсеевой, сообщил глава горокруга Владимир Ружицкий на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Персональная выставка работ фотографа, члена общественной палаты городского округа Люберцы Кати Курсеевой открылась сегодня (14 марта – ред.) в Люберецкой картинной галерее. Среди героинь – женщины, чья жизнь связана с Люберецким краем», – написал Ружицкий.

По его мнению, особенно хорошо Курсеевой удается увидеть главное в своих героинях и запечатлеть это на фотографиях.

«Искренне поздравляю Катю с открытием очередной выставки. А всех люберчан приглашаю оценить ее работы», – заключил Ружицкий.