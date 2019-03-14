РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 14 мар. Добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт» разыскивают 15-летнюю девочку, которая пропала в деревне Мотяково Люберец около месяца назад, сообщается на официальном сайте отряда.

«В деревне Мотяково Люберец пропала 15-летняя Рыськова Виктория Михайловна. 17 февраля 2019 года она ушла из дома и не вернулась», – говорится в сообщении.

Рост девочки 170 сантиметров, она нормального телосложения, волосы черные, глаза серо-зеленые. Была одета в черный длинный пуховик, черные лосины, серые кроссовки. С собой у нее был рюкзак.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении Рыськовой, просят позвонить по телефону: 8(800)700-54-52 или по номеру «112».