РИАМО - 14 мар. В столичном районе Зябликово в 2019 году на средства от платных парковок благоустроят дворы, где установят детские игровые комплексы, положат новый газон и поменяют асфальт, сообщается на сайте московского паркинга.

«В 2019 году в Зябликове на деньги, полученные от платных парковок, будут проведены работы по благоустройству. В частности, во дворе в Задонском проезде установят четыре игровых комплекса и тренажерную площадку, разместят декоративные лавочки, поставят ограждения», — говорится в сообщении.

Помимо этого, во дворе положат новый газон и заменят асфальт.

Ежегодно все деньги, полученные от платных парковок, распределяются между управами районов Москвы и тратятся на реализацию одобренных жителями проектов благоустройства. Выбрать понравившийся проект можно на портале «Активный гражданин» или обратившись к муниципальным депутатам.