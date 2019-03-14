РИАМО - 14 мар. У пассажиров Московской железной дороги, пользующихся смартфонами Samsung, появилась новая возможность оплаты билетов, чтобы воспользоваться сервисом Samsung Pay, необходимо обновить приложение, говорится в сообщении пресс-службы АО «Центральная ППК».

«На данный момент через официальное приложение компании можно приобрести разовые билеты для проезда на электропоездах Павелецкого, Ярославского и Казанского направлений (Московской железной дороги – ред.). Пассажиру необходимо указать маршрут, выбрать дату и оплатить проездной документ. Купить билет можно с помощью банковской карты, Apple Pay, Google Pay», – говорится в сообщении.

Приложение «Расписание и билеты ЦППК» доступно в AppStore и Google Play. В нем можно узнать актуальное расписание всех направлений, построить маршрут поездки, узнать новости компании.

Samsung Pay – это сервис мобильных платежей, разработанный Samsung Electronics, который позволяет пользователям осуществлять платежи, используя для этого поддерживаемые телефоны и другую технику компании.