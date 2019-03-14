РИАМО (БАЛАШИХА) - 14 мар. Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с бассейном планируют открыть в бывшем военном городке – микрорайоне Заря Балашихи к лету нынешнего года, работы выполнены на 50%, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

В четверг председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов вместе с главой Балашихи Сергеем Юровым проинспектировал ход строительных работ ФОКа в микрорайоне Заря. Также они пообщались с подрядчиками.

«Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на лето текущего года (2019 года – ред.). Физкультурно-оздоровительный комплекс станет для жителей микрорайона Заря первой крупной площадкой, где можно систематически заниматься физкультурой и спортом. На встрече с жителями, когда мы только строили планы по восстановлению Зари, много запросов было именно по спорткомплексу», – сказал Брынцалов.

Он добавил, что после ввода ФОКа в эксплуатацию, на базе комплекса будет работать спортивная школа «Метеор». Предполагается также создание порядка 50 новых рабочих мест.

В ходе осмотра было отмечено, что работы выполнены почти на 50%. Спортивное сооружение будет включать в себя: плавательный бассейн на восемь дорожек, раздевалки и душевые, кабинеты врачей, тренажерные залы, массажные кабинеты и другие.

По словам Юрова, на прилегающей территории будет располагаться универсальная спортивная площадка для игры в мини-футбол и баскетбол.

«Строители полностью завершили крышу и стены здания, установили витражи, подвели коммуникации, устанавливают инженерное оборудование. С наступлением теплой погоды они приступят к благоустройству прилегающей территории», – пояснил Юров.

Общая площадь ФОКа составит более 2 тысяч квадратных метров. Помимо бассейна, в здании будут располагаться зал для тренировок, помещения для занятий физкультурой. Бассейн смогут посещать около 250 человек в день. Одновременно в спорткомплексе смогут заниматься более 60 человек. Ранее спорткомплекса в микрорайоне Заря не было.

На строительство ФОКа в бюджетах региона и муниципалитета было запланировано свыше 200 миллионов рублей.