РИАМО - 14 мар. В подмосковном пансионате «Лесные дали» в Одинцовском городском округе 17-19 апреля в 23-й раз пройдет крупнейшее весеннее мероприятие Рунета - Российский интернет-форум (РИФ+КИБ) - 2019, говорится в сообщении пресс-службы организаторов мероприятия.

Организатор РИФ+КИБ - Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). Мероприятие проводится при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Поддержку оказывают министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, ведущие интернет-игроки, работающие на российском рынке, а также многие представители отрасли цифровой экономики и смежных сфер. На РИФ+КИБ все три дня будут работать выставка, форум и фестиваль интернет-технологий.

«В частности, Российский интернет-форум - 2019 — это многопотоковая конференция, где ежегодно принимают участие более 600 докладчиков в отраслевых секциях, круглых столах и панельных дискуссиях, а также в этом году отдельным потоком пройдут хакатон и мастер-классы на смежные темы», - говорится в материале.

Благодаря тому, что форум — это синергия участников, партнеров и экспертов всей отрасли, то именно здесь звучат трендовые доклады, проводятся самые важные круглые столы (более 100 двухчасовых мероприятий за 3 дня работы форума в восьми параллельных залах). Ключевые темы форума 2019 года: геосервисы и геоданные, AI, Digitaltransformation, Мобильный маркетинг/разработка (Mobilefirst), Design&UX/UI, BigData, DigitalMarketing, PR&Media, GDPR и многое другое.

Кроме этого, крупные российские и зарубежные интернет-компании, сервисы, агентства, стартапы на одной площадке представят свои продукты на выставке, а также проведут фестивальные активности.

Ежегодно более 80 российских и зарубежных компаний – экспонентов и партнеров РИФ - предлагают участникам первыми ознакомиться с передовыми разработками и продуктами, опробовать новейшие технологические решения для бизнеса и жизни.

В рамках фестиваля РИФ+КИБ - 2019 пройдут яркие выступления артистов, запоминающиеся шоу-программы, а также различные активности на улице: спортивные мероприятия, танцы, конкурсы. Главной темой фестиваля является празднование 25-летия Рунета.

РИФ+КИБ – это идеальная площадка для ежегодных встреч профессионалов отрасли, интернет-гуру и даже легенд Рунета. РИФ+КИБ – это правильное место для профессионального роста интернет-специалистов всех уровней и специализаций. За 3 дня гарантировано максимально глубокое погружение во все без исключения темы развития интернета, технологий, бизнеса в Сети.

Для участия в РИФ+КИБ - 2019 необходима регистрация и оплата регистрационного взноса. Подробная информация представлена на сайте.