РИАМО - 14 мар. В новостройку по программе реновации на Щелковском шоссе согласились переселиться 87 семей из 104, договоры на предоставленные квартиры заключили 17 семей, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

В четверг мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел дом-новостройку на Щелковском шоссе, 90, корпус 1, и пообщался с жителями, получившими квартиры в этом доме по программе реновации.

«Программа реновации набирает обороты. Уже переселено/отселяется 50 пятиэтажек, идет строительство порядка 100 новых домов», — сказал Собянин.

Пятиэтажный дом № 92, корпус №3, по Щелковскому шоссе был построен в 1965 году. На начало переселения по программе реновации в нем проживали 104 семьи.

«Пенсионерка Нина Ивановна Мерзлякова проживала в этом доме на первом этаже. Ее семья состоит из четырех человек: сама Нина Ивановна, ее муж Виктор Николаевич Мерзляков, дочь Светлана Курочкина и внучка Анна. До выхода на пенсию Нина Ивановна работала в сфере торговли. Муж Владимир долгие годы трудился в сфере строительства на предприятии ОАО «Мостотрест», вышел на пенсию в 2018 году. Дочь Светлана работает бухгалтером в Московской международной школе, где учится и внучка Анна», — добавляется в сообщении.

Эта семья переехала из старой двухкомнатной квартиры площадью 45,2 квадратного метра в новую двухкомнатную квартиру в доме-новостройке на Щелковском шоссе общей площадью 54,8 квадратного метра в марте. Новостройка находится примерно в 150-200 метрах от старого дома.

Новый 20-этажный жилой дом построен по индивидуальному проекту и представляет собой трехсекционное каркасно-панельное здание. В нем 228 квартир, в том числе 57 однокомнатных, 114 двухкомнатных и 57 трехкомнатных.

Квартиры в доме полностью подготовлены к заселению, отделка квартир соответствует комфорт-классу. По состоянию на 5 марта 2019 года согласие на переселение дали 87 семей, из них договоры на предоставленные в новостройке квартиры заключили 17 семей.

Всего в программу реновации в районе Северное Измайлово включены 179 домов. Есть 10 стартовых площадок – три дома построены, три дома строятся, четыре площадки готовятся к освоению.

Программа реновации жилищного фонда в Москве была утверждена 1 августа 2017 года. В нее включены 5172 дома – около 350 тысяч квартир общей площадью 16,3 миллиона квадратных метров, в которых проживает порядка 1 миллиона жителей.

Определен адресный перечень 318 стартовых площадок общей мощностью 4,6 миллиона квадратных метров жилья, расположенных во всех административных округах города. Введены в эксплуатацию 40 стартовых домов общей площадью 0,4 миллиона квадратных метров, из них 33 дома-новостройки переданы под заселение.

Ведется строительство 98 стартовых домов. Более 130 домов находится в стадии проектирования и разработки градостроительной документации.

Переселение жителей по программе реновации было начало в феврале 2018 года.

В настоящее время идет/либо закончено переселение жителей 50 трех- и пятиэтажных домов в 33 дома-новостройки. Всего – более 10 тысяч человек.