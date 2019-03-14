РИАМО (БАЛАШИХА) – 14 мар. Более 75 человек приняли участие в I съезде торгово-промышленной палаты (ТПП) городского округа Балашиха, в ходе съезда делегаты заслушали отчет ТПП за последние 5 лет, а также переизбрали на пост президента ТПП Анатолия Шестакова, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

26 октября 2016 года была принята новая редакция устава Балашихинской ТПП, согласно которой высшим органом управления палатой впервые стал съезд.

«Это наш первый съезд и на нем сегодня присутствовало 75 человек: 61 делегат и почетные гости. Мы подвели итоги работы ТПП Балашихи за прошедшие 5 лет, утвердили стратегию ее развития до 2024 года. Перед нами стоит много задач по разным направлениям: по социальной политике, развитию науки и промышленности, поддержке малого и среднего бизнеса, проведению фестивалей бизнеса» – сказал президент торгово-промышленной палаты горокруга Анатолий Шестаков.

Он добавил, что у нас созданы базовые кафедры от сельскохозяйственного университета Балашихи, где мы будем обучать наших директоров и предпринимателей.

Шестаков отметил, что ТПП Балашихи признана одной из лучших в Московской области.

На съезде также провели ротацию выбывших членов совета и правления и доизбрали новых, переизбрали президента и ревизионную комиссию ТПП. Анатолий Шестаков единогласно был вновь избран на пост президента торгово-промышленной палаты, которую он возглавлял в течение последних пяти лет.

Заместитель главы администрации горокруга Анна Божжухина по поручению главы Балашихи Сергея Юрова вручила коллективу союза «Балашихинская торгово-промышленная палата» благодарственное письмо «За вклад в развитие предпринимательства в Балашихе.

Председатель комитета по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики Мособлдумы Тарас Ефимов от спикера Мособлдумы Игоря Брынцалова передал слова приветствия делегатам съезда и вручил награды регионального парламента членам ТПП за вклад в развитие предпринимательства в Московской области.

В завершении мероприятия были вручены членские билеты новым представителям, принятым в палату, а также свидетельства о внесении в негосударственный реестр надежных партнеров торгово-промышленной палаты России.