РИАМО – 14 мар. Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн считает, что после ужесточения наказания для главарей преступных группировок Россия должна готовиться к бегству криминалитета из страны.

Госдума приняла закон об ужесточении ответственности за создание организованных преступных группировок (ОПГ). За создание или руководство преступным сообществом осужденные будут наказываться лишением свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом до 5 миллионов рублей, за участие в собраниях организаторов - на срок от 12 до 20 лет со штрафом до 1 миллиона рублей.

«Я назову вам официальные цифры, свидетельствующие, что государство более чем эффективно в этом плане работает: в прошлом году задержано 36 воров в законе, восемь из них выдворены, 14 остаются нежелательными на территории России, 77 воров в законе сидят. Уже 5 лет в России не было так называемой сходки. Они едут в другие страны. Кстати, коллеги из правоохранительных органов других стран звонят нам и спрашивают, стоит ли готовиться к миграции воров из России», - сказал Хинштейн Радио «Комсомольская правда».