РИАМО - 14 мар. Столичные следователи расследуют уголовное дело в отношении мужчины 1959 года рождения, которого обвиняют в насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, сообщается на сайте ГСУ СК РФ по столице.

«По данным следствия, в июне 2016 года мужчина оформил опекунство над малолетним мальчиком, в отношении которого совершил насильственные действия сексуального характера, после чего возвратил ребенка в социальное учреждение. Затем в октябре 2018 года он оформил опеку над другим мальчиком, в отношении которого также совершил аналогичное преступление», – отмечается в материале.

Установить данные эпизоды преступной деятельности удалось благодаря заявлению женщины, которая сообщила, что в 2008 году обвиняемый занимался репетиторством с ее сыном, в отношении которого совершил во время занятий иные насильственные действия сексуального характера.

В ходе расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям должностных лиц органов опеки и попечительства города Москвы, на которых лежали обязанности по контролю за условиями проживания малолетних.

По ходатайству следствия мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.