РИАМО - 14 мар. В ТРЦ «Афимолл» в Москве начал работу первый кинотеатр Rambler Group под брендом Okko, сообщает в четверг Газета.ru.

Кинотеатр теперь называется «Кино OKKO Афимолл Сити». Перезапуск ознаменовался закрытой премьерой фильма «Брексит» с Бенедиктом Камбербэтчем, гостями показа стали звезды шоу-бизнеса и представители бизнес-сообщества.

«Переход на единый бренд Okko – одна из ключевых задач в рамках построения видеоэкосистемы, в которую входят крупнейшая в России сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» и ведущий онлайн-кинотеатр Okko. Создание такой экосистемы позволяет нам предложить клиентам принципиально новый пользовательский опыт, который будет включать максимально разнообразный контент и выгодные «сквозные» продукты для тех, кто любит смотреть кино и на огромном экране кинотеатра, и в онлайне», – рассказала директор по маркетингу Rambler Group Яна Бардинцева.

Она также уточнила, что обновленная программа лояльности позволяет тратить баллы как на покупку билетов и продукцию кинобаров, так и на подписки в онлайн-кинотеатре Okko.

«Бренд Okko – важный инструмент, при помощи которого преимущества экосистемы будут транслироваться пользователям. И в этом смысле символично, что история «Кино OKKO Афимолл Сити» начинается с эксклюзивного показа такого яркого проекта как «Брексит», – дополнила Бардинцева.

В соответствии с ранее объявленной стратегией Rambler Group, ребрендинг затронет все онлайн- и офлайн-носители, связанные с кинотеатрами, в том числе сайты, онлайн-приложения, продукты, интерьеры и наружное оформление. Однако ребрендинг не затронет остальные активы Rambler Group, в том числе медиаплощадки, которые продолжат работать под действующими брендами.