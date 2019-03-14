РИАМО - 14 мар. В Подмосковье предложили ввести ответственность для родителей, которые вопреки решению суда удерживают ребенка и не дают ему видеться со вторым родителем при разводе, сообщается на сайте Московской областной думы.

В Мособлдуме в четверг уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова представила доклад о деятельности в 2018 году. Ей поступило на 48% больше обращений по теме родительских споров о воспитании детей и порядке общения с ними после разводов (с 70 до 146).

«Сейчас, если родители не могут самостоятельно договориться о том, с кем останется ребенок после развода и когда второй родитель его сможет видеть, они обращаются в суд. Однако решения суда зачастую не удовлетворяют одного из родителей, и он отказывается его исполнять, укрывает ребенка, препятствует общению со вторым родителем. И инструментов воздействия на них у судебных приставов и опеки нет», – сказала Мишонова.

В этой связи она предложила рассмотреть возможность расширить основания ограничения родительских прав в случаях неисполнения судебного решения, а также привлекать медиаторов, обладающих знаниями в области возрастной и семейной психологии, на досудебной стадии разрешения споров в органах опеки и попечительства.

«Важно, чтобы родители несли ответственность за выполнение решений суда. Мы предлагаем приравнять удержание ребенка одним родителем вопреки решению суда к похищению. И ввести административную ответственность для родителей – это наша инициатива на федеральном уровне. В идеале мы бы хотели, чтобы родители до развода получали решение о порядке общения и порядке проживания ребенка. Сейчас родители разводятся, а только потом подают в суд на определение порядка общения. В итоге родители не могут договориться, а ребенок страдает больше всех», – заключила детский омбудсмен.