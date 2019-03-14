РИАМО - 14 мар. Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию дома №14, который начинала строить компания «СУ-155» в микрорайоне 2-3 района Восточный в Звенигороде, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Строительные работы на объекте начались в декабре 2013 года, но не были завершены в связи с банкротством «СУ-155».

«Компания ЗАО «Стройпромавтоматика», осуществляющая финансирование и дострой объектов компании «СУ-155» в Звенигороде, возобновила строительство на объекте в июне 2016 года», – отмечается в материале.

Министр жилищной политики Московской области Инна Федотова добавила, что корпус №14 введен в эксплуатацию, благодаря чему пайщики 127 квартир в ближайшее время станут полноправными собственниками жилья.

ЗАО «Стройпромавтоматика» завершает строительство еще пяти объектов «СУ-155», расположенных в Звенигороде.