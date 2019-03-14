РИАМО - 14 мар. Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов в четверг на 78-ом заседании регионального парламента вручил награды, среди награжденных был и советник губернатора Московской области (в ранге министра) Александр Коган, сообщается на сайте Мособлдумы.

«Заместитель председателя комитета по вопросам государственной власти и региональной безопасности Николай Черкасов награжден знаком Московской областной думы «За службу закону» I степени», – отмечается в материале.

Также советник губернатора Московской области (в ранге министра) Александр Коган награжден знаком Московской областной думы «За службу закону» I степени.

Знаком Московской областной думы «За службу закону» награждаются граждане за активное участие в правотворческой деятельности, большой вклад в формирование и реализацию законодательства на территории Московской области, работники и служащие органов государственной власти и организаций, обеспечивающих безопасность и правопорядок на территории Московской области, за высокие показатели в служебной деятельности.