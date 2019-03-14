РИАМО - 14 мар. В ночь на 24 марта в Москве пройдет акция «Ночь театров», жителей и гостей столицы ждут яркие постановки и премьерные показы спектаклей, экскурсии и иммерсивные представления, мастер-классы, лекции и творческие встречи с актерами и режиссерами, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Московский академический музыкальный театр имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко приглашает на экскурсию «Театральная прогулка – жизнь театра после окончания спектакля». Гостям расскажут и покажут, что происходит за кулисами. В Московском академическом театре имени Владимира Маяковского студенты мастерской Миндаугаса Карбаускиса покажут спектакль «Москва дословно», – отмечается в материале.

Также драматург Валерий Печейкин приглашает в Московский драматический театр имени Н.В. Гоголя. Он прочитает лекцию «Шесть лет «Гоголь-центру». Московский театр на Таганке подготовил музыкально-поэтический концерт.

Заглянуть в закулисье зрителей пригласит и Московский театр Олега Табакова. Здесь пройдет экскурсия «Тот зеркальный». А в Московском театре русской драмы под руководством Михаила Щепенко гости встретятся с актерами и создателями спектакля «Царь Федор Иоаннович», после чего посмотрят фильм о творчестве Константина Станиславского.

В театре «Школа современной пьесы» актеры проведут экскурсию по закулисью. После нее состоится творческая встреча с народным артистом России Иосифом Райхельгаузом, а в завершение студенты мастерской А. Чайковского покажут спектакль «Мольер. Новый Дон Жуан».

В театре «Мастерская Петра Фоменко» проведут экскурсию по закулисью новой сцены, после чего покажут музыкальное представление, посвященное поэзии прошлого века. Перформанс «Киплинг» представят на новой сцене Театра Романа Виктюка. Детский театр эстрады порадует малышей спектаклем «Щелкунчик».

Кроме этого, особую программу к «Ночи театров» приготовили организаторы Московского культурного форума, который будет проходить в Центральном выставочном зале «Манеж» с 22 по 25 марта.

Режиссером-постановщиком стал художественный руководитель «Геликон-оперы» Дмитрий Бертман. Масштабное театральное действо развернется на площадках форума, которые расположены на первом этаже «Манежа». В нем примут участие актеры «Геликон-оперы», Московского драматического театра на Малой Бронной, театра «Июльансамбль», а также Центра имени Всеволода Мейерхольда.

В 21:15 начнется представление «Сон в опере». По мнению Дмитрия Бертмана, если современный человек засыпает на оперном представлении, то в этом нет ничего плохого. Именно поэтому актеры «Геликон-оперы» исполнят самые известные «колыбельные» из оперного репертуара Гаэтано Доницетти, Вольфганга Амадея Моцарта, Исаака Дунаевского и Тихона Хренникова.

Ближе к полуночи начнется музыкальный спектакль Moscowboys режиссера-постановщика Игоря Оршуляка. Скрипачи Алексей Завгородный и Павел Цветков, альтист Тимур Муракаев и виолончелист Григорий Горячев будут не просто играть на музыкальных инструментах, но еще и танцевать, прыгать, стоять на голове и кувыркаться. И все это никак не отразится на качестве исполняемых произведений.

В 00:25 зрители смогут оценить режиссерский дебют актрисы Екатерины Дубакиной. Московский драматический театр на Малой Бронной покажет ее спектакль «Самоубийца» по пьесе Николая Эрдмана. Это история о выборе и про обретение себя. По-настоящему свободный человек сам выбирает дорогу, по которой идти, а испытания делают его только сильнее.

В 01:35 театр «Июльансамбль» покажет спектакль Ивана Комарова «Баал» по пьесе Бертольта Брехта. Это история о Баале – талантливом поэте и прожигателе жизни. Он опустился на самое дно и отрицает социальные законы ради собственной независимости. Постановка Ивана Комарова – это попытка понять, нужен ли в наше время такой герой, как Баал, стоит ли свобода той цены, которую за нее платят вольнолюбивые люди.