РИАМО - 14 мар. В подмосковных Мытищах произошел вооруженный конфликт, в результате которого один из участников погиб от выстрела из оружия, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Подтверждаем факт обнаружения трупа на улице Борисовке в Мытищах», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что полиция проводит по данному факту оперативно-разыскные мероприятия.

По данным СМИ, был убит предприниматель Геворг Туманян, который занимался розничной торговлей.

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