РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 14 мар. Сотрудники полиции в Красногорске задержали приезжего по подозрению в разбойном нападении на местную жительницу, возбуждено уголовное дело, сообщается на официальном сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть УМВД России по городскому округу Красногорск обратилась местная жительница с заявлением о том, что на 23-м километре автодороги «Балтия» неизвестный, угрожая ей ножом, похитил рюкзак, в котором находился мобильный телефон и денежные средства. Сумма ущерба составила 44 тысячи рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан 23-летний уроженец одной из республик ближнего зарубежья. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», – говорится в сообщении.

Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Его заключили под стражу.