РИАМО - 14 мар. В Клину полицейские раскрыли кражу 180 тысяч рублей с банковской карты, в преступлении подозревают 31-летнего местного жителя, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Московской области.

В дежурную часть ОМВД России по городскому округу Клин поступило заявление от 51-летнего местного жителя о краже денежных средств с банковской карты. Сумма ущерба составила 180 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления сотрудниками уголовного розыска задержан 31-летний местный житель», - отмечается в материале.

По данному факту Следственным отделом ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.