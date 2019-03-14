РИАМО - 14 мар. Депутаты фракций «Единая Россия» в Московской области в феврале провели свыше 4 тысяч мероприятий, всего за этот период прошло более 1,3 тысячи приемов населения, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

В четверг в Мособлдуме состоялось заседание фракции «Единая Россия», ее руководитель Игорь Брынцалов подвел итоги работы депутатов фракций за февраль.

«Депутатами было проведено 4606 мероприятий, из них 79 заседаний фракций «Единая Россия»; 1359 приемов населения; 1827 общественно-политических мероприятий с участием депутатов», – говорится в сообщении.

По словам Брынцалова, наибольшую активность проявили депутаты фракций в городских округах Балашиха, Дмитровский, Подольск, Реутов, Рузский, Шаховская, Электросталь, Одинцовский округ и Ленинский районы.

«По основным направлениям работы депутатами фракций проведено 1341 мероприятие. Наибольшую активность проявили депутаты в Домодедове и Лобне», – сказал Брынцалов.

Он отметил, что на предстоящей неделе необходимо изучить состояние дел в части, касающейся капитального ремонта, реконструкции и оснащения оборудованием объектов культуры и спорта.

«Нужно посетить объекты ремонта, пообщаться с руководителями учреждений, обсудить пожелания и проблемные вопросы, сформировать Общественные советы для дальнейшего контроля работы на объекте», – подчеркнул руководитель фракции.