РИАМО - 14 мар. Российского телеведущего и замдиректора ВГТРК Сергея Брилева исключили из общественного совета при министерстве обороны РФ, при этом телеведущий заявил, что его никто не уведомлял об исключении, сообщается на сайте радиостанции «Говорит Москва».

Соответствующее решение министр обороны РФ принял в конце января. При этом сам Брилев сказал, что его об исключении из совета никто не уведомлял.

«Не я подавал заявление на членство в этом совете, не мне решать что-либо о моем членстве там. Я ждал решения совета», – заявил Брилев.

Ранее ряд СМИ сообщал, что у тележурналиста Сергея Брилева есть второе гражданство. Он подтвердил, что у него есть подданство Великобритании.

Согласно законодательству, лица с двойным гражданством не могут входить в состав общественных организаций при военном ведомстве.