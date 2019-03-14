РИАМО - 14 мар. Жителям Подмосковья и столицы напомнили о сезонных ограничениях рыболовства, связанных с обеспечением массовых миграций рыбы, и запретах на передвижение по водным объектам рыбохозяйственного значения Московского региона, говорится в сообщении пресс-службы Московско-окского территориального управления Росрыболовства.

Ограничения рыболовства и иной деятельности, связанной с использованием водных биоресурсов на водных объектах Московской области и столицы, установлены пунктом 30.25 правил рыболовства.

«С целью обеспечения массовых миграций водных биоресурсов и их нереста установлены запретные сроки (периоды) добычи (вылова) водных биоресурсов в водных объектах рыбохозяйственного значения Московской области и города Москвы <…>: с 22 марта по 1 июня: в водоемах охладителя Шатурской и Электрогорской ГРЭС», — говорится в сообщении.

На остальных водных объектах рыбохозяйственного значения запрет установлен с 1 по 10 июня – всеми орудиями добычи, кроме одной поплавочной или донной удочкой с берега с общим количеством крючков не более двух штук у одного гражданина вне мест нереста.

Кроме того, с 1 октября по 30 апреля установлен запрет вылова на зимовальных ямах.

С целью сохранения водных биологических ресурсов и среды их обитания введен запрет на передвижение по водным объектам рыбохозяйственного значения Московского региона на маломерных судах любого типа с применением мотора в запретные сроки в запретных районах.

Установлена суммарная суточная норма добычи для всех видов водных биоресурсов, которая составляет не более 5 килограммов на одного гражданина или один экземпляр в случае, если его вес превышает 5 килограммов. Эта норма действует не только в период нереста, а в течение всего года.

Ответственность за нарушение правил рыболовства предусмотрена частью 2 статьи 8.37 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Штраф для физических лиц – от 2 до 5 тысяч рублей.

С правилами рыболовства можно ознакомиться на сайте Росрыболовства http://fish.gov.ru/ в рубрике «Нормативно-правовая база», на главной странице Московско-окского территориального управления ведомства и в справочной системе «Консультант плюс».