РИАМО - 14 мар. Департамент культурного наследия Москвы выдал задание на разработку проекта реставрации западного корпуса Северного страхового общества, следующим шагом станет проведение реставрационных работ, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Западный корпус, расположенный по адресу: улица Ильинка, дом 21, является объектом культурного наследия регионального значения и входит в комплекс доходных домов Северного страхового общества. Этот ансамбль является одним из последних и наиболее масштабных, построенных в столице перед началом Первой мировой войны. Его авторами стали участники смешанной бригады петербургских и московских архитекторов: военный инженер Иван Рерберг, архитекторы Мариан Перетяткович, Вячеслав Олтаржевский и Илья Голосов. «Северное общество страхования и складов товаров с выдачею варрантов» было учреждено в 1872 году в Санкт-Петербурге и в 1880 году переехало в Москву.

«Северное страховое общество скупило участки на углу Ильинки и Новой площади для возведения солидного доходного комплекса в начале прошлого века. Два построенных корпуса отличались сдержанным декором и большими окнами для естественного освещения внутреннего пространства. Западный корпус был дополнен стройной часовой башней, а восточный – неоклассической ротондой. Здесь размещались конторы, складские и торговые помещения», - сказал руководитель департамента культурного наследия города Алексей Емельянов.

Он добавил, что сейчас речь идет об очень ответственном этапе – создании проекта будущих реставрационных работ. Специалистам предстоит тщательно изучить памятник и учесть все его особенности.

После революции 1917 года в зданиях Северного страхового общества разместились народные комиссары и сотрудники рабоче-крестьянской инспекции. В 1930-х – комиссариат внешней торговли, комитеты по делам искусств и по делам высшей школы, а до начала 1990-х — комитет партийного контроля. Тут же находилось издательство «Московский рабочий».

Глава ведомства отметил, что для разработки научно-проектной документации будут проведены историко-архивные и библиографические исследования, изучены инженерно-технические особенности здания, описаны будущие архитектурные и конструктивные решения. В проекте должен быть представлен перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, а также другие разделы, предусмотренные законодательством.

После разработки проекта реставрации и его согласования с Мосгорнаследием будет выдано разрешение на проведение самих работ.