РИАМО - 14 мар. В рамках проекта «Московское кино в школе» школьники, учителя, родители могут посмотреть 600 кинокартин, в списке фильмов военное и историческое кино, фильмы для детей, экранизации литературных произведений, сообщается на сайте информационного центра правительства Москвы.

«Всего в этот список вошли 600 картин: от классики советского кино до современных кассовых российских кинолент. В рамках проекта московские школьники, учителя, родители могут посмотреть шедевры отечественного художественного кино: военное и историческое кино, фильмы для детей, экранизации литературных произведений, современные российские киноленты», – сказал заместитель директора Городского методического центра ведомства, координатор проекта Андрей Лукутин на пресс-конференции в столичном департаменте образования и науки.

Директор Городского методического центра департамента образования и науки Андрей Зинин рассказал, что в ноябре 2018 года запущен сайт проекта http://kino.mosmetod.ru.

«На нем размещен алгоритм регистрации участников, список кинофильмов первого сезона проектов, публикуется актуальная информация о реализации проекта», – добавил Зинин.

Старт проекту «Московское кино в школе» был дан 23 августа 2018 года. В рамках проекта московские школьники, учителя, родители, ветераны педагогического труда смогут посмотреть шедевры отечественного кинематографа: военное и историческое кино, фильмы для детей, экранизации литературных произведений, современные российские киноленты. В качестве экспертов для обсуждения фильмов со зрителями приглашены кинокритики, режиссеры, актеры нашего кино.