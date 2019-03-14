РИАМО - 14 мар. Министерство просвещения РФ утвердило единое расписание и продолжительность проведения ЕГЭ по каждому предмету, а также требования по его проведению, соответствующий приказ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«Утвердить следующее расписание проведения единого государственного экзамена (далее ЕГЭ) в 2019 году: <…> 27 мая (понедельник) – география, литература; 29 мая (среда) – ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ по математике профильного уровня; 31 мая (пятница) – история, химия; 3 июня (понедельник) – русский язык; 5 июня (среда) – иностранные языки <…> (кроме раздела «говорение»), физика; 7 июня (пятница), 8 июня (суббота) – иностранные языки <…> (раздел «говорение»)», – говорится в сообщении.

Экзамен по обществознанию выпускники сдадут 10 июня, по биологии, информатике и ИКТ – 13 июня.

Кроме того, досрочный период сдачи ЕГЭ пройдет с 20 марта по 10 апреля, дополнительный период – с 3 по 20 сентября.

ЕГЭ по всем учебным предметам начинается в 10:00 по местному времени.