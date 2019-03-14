РИАМО - 14 мар. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова в 2018-ом году получила 2109 обращений, по сравнению с 2017 годом количество обращений увеличилось на 63%, также она провела 20 приемов и 12 выездных приемов, сообщается на сайте Московской областной думы.

В Мособлдуме в четверг детский омбудсмен в Подмосковье представила доклад о деятельности в 2018 году.

«Мы связываем рост числа обращений не столько с увеличением случаев нарушения прав детей, сколько с ростом доверия к институту уполномоченного, как на региональном, так и на федеральном уровне», – подчеркнула Мишонова.

Тематика обращений следующая: 586 – образование; 394 – детско-родительские отношения; 268 – жилищные вопросы; 177 – социальные гарантии; 68 – здравоохранение.