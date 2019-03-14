РИАМО - 14 мар. Стоимость проезда по платной дороге «Северный обход Одинцова» изменится с 1 апреля, минимальная стоимость составит 1 рубль, говорится в сообщении пресс-службы оператора платной дороги АО «Новое качество дорог».

«С первого апреля 2019 года минимальная стоимость проезда по платной дороге «Северный обход Одинцова» составит всего 1 рубль. Данный тариф будет действовать на всех пунктах взимания платы для всех классов транспортных средств при оплате проезда транспондером «Главная дорога» ежедневно с 01:00 до 05:00», — говорится в сообщении.

Проезд в ночное время без транспондера «Главная дорога» будет стоить 10 рублей для всех классов транспортных средств.

Поменяется и стоимость проезда через пункт взимания платы 6,9 километра – один из ПВП на дороге, ближайший к МКАД, – с 05:00 до 01:00. Для первого класса ТС она составит 200 рублей при оплате наличными, банковскими картами и транспондерами других платных дорог. Пользователям транспондера «Главная дорога» предоставляется скидка 25% – стоимость проезда составит 150 рублей для первого класса ТС.

Стоимость проезда по дневным тарифам на пунктах взимания платы 13,4 километра и 17,7 километра не меняется.

«В зависимости от выбранного маршрута проезд по «Северному обходу Одинцова» оплачивается на одном или двух пунктах взимания платы. Оплата проезда через ПВП-13,4 километра осуществляется только при въезде с Можайского шоссе на платную дорогу в направлении МКАД или при съезде с дороги по направлению от МКАД на Можайское шоссе», — добавляется в сообщении.

Оплатить проезд по «Северному обходу Одинцова» можно наличными, банковскими картами, смартфоном или прочими девайсами с технологией NFC, а также транспондером любой платной дороги России.

Скоростную дорогу в обход Одинцова ввели в эксплуатацию 26 ноября 2013 года. Магистраль является первым инфраструктурным проектом федерального уровня, реализованным по концессионному соглашению в рамках государственно-частного партнерства. С января 2014 года дорога эксплуатируется в платном режиме.

«Северный обход Одинцова» является магистралью протяженностью 18,5 километров с максимальной разрешенной скоростью движения 110 километров в час, разделенными встречными потоками и многоуровневыми развязками. Количество полос движения на этом участке – от восьми до четырех. Пропускная способность дороги – 70-80 тысяч автомобилей в сутки. Магистраль была построена с применением новейших технологий, а также с соблюдением всех современных природоохранных норм.