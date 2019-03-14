РИАМО – 14 мар. Золотовалютные резервы России с начала марта снизились на 0,7%, или на 3,5 миллиарда долларов США, сообщает Газета.ru.

«Международные резервы России за период с 1 по 8 марта снизились на 0,7%, или на 3,5 миллиарда долларов, составив 479,3 миллиарда долларов», – говорится в сообщении.

На сайте Банка России отмечается, это произошло под воздействием «отрицательной переоценки, частично скомпенсированной покупкой иностранной валюты в рамках бюджетного правила».

Международные (золотовалютные) резервы России представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства.