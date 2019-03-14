РИАМО – 14 мар. Компания Marvel разместила на YouTube новый трейлер фильма «Мстители: Финал», сообщает в четверг Газета.ru.

«Новые сцены из супергеройского боевика в ролике показаны вместе с любимыми эпизодами поклонников комикса и его экранизации из прошлых фильмов», – отмечается в материале.

Фильм режиссеров Энтони и Джо Руссо поступит в прокат в России уже 29 апреля 2019 года. Картина является прямым продолжением ленты «Мстители: Война бесконечности».