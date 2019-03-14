РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ)- 14 мар. Депутат Мособлдумы Владимир Жук проинспектировал капитальный ремонт домов в Котельниках, в одном из них затопило квартиры из-за некачественно проведенных работ, говорится в сообщении пресс-службы парламентария.

Накануне депутат посетил городской округ Котельники с рабочим визитом. Он проконтролировал ход капитального ремонта домов. Парламентария сопровождали представители молодежного парламента города и молодогвардейцы.

«Первым объектом посещения стал дом №28 в микрорайоне Белая Дача. Из-за некачественного ремонта многие квартиры оказались затопленными. Нужно отдать должное, подрядчик не прятался, а, что называется, признал вину и даже обещал возместить ущерб. Уверен, ситуация изменится, а страдания жителей вскоре сменятся радостью. Мы продолжим контролировать ситуацию», – сказал Жук.

После этого он посетил дом №36 микрорайона Белая Дача. Здесь уже заканчивается ремонт кровли, в скором времени рабочие приступят и к обновлению фасада.

По итогам визита Жук отметил, что Московская область вошла в тройку регионов-лидеров по реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов в 2018 году.

«В плане на 2019 год значится ремонт свыше 2,5 тысяч домов», – заключил депутат.