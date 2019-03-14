РИАМО - 14 мар. В подмосковном Клину этим летом откроется новая зона отдыха, в микрорайоне Шариха появится зона для сбора грибов и рыбалки, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

В настоящее время по заданию главы городского округа Алены Сокольской ведется расчистка устья ручья Талый, формирование береговых склонов. Работа ведется силами коммунальных служб округа и уже близка к завершению.

«Этим летом здесь появится уникальная рекреационная территория. Это уголок живой природы непосредственно в городской черте, с хорошей пешей и транспортной доступностью. И всесезонным использованием», – сказала Сокольская.

Зимой 2018 года эта территория была одной из девяти пилотных площадок губернаторского проекта «Елка в лесу» с устройством тюбинговых горок.

Зимой текущего года здесь будет организована лыжная трасса дистанцией 1 километр для детей и начинающих лыжников и 8 километров для профессионалов и любителей.

Сейчас ведется процедура электронных закупок и конкурсных процедур, заключается в материале.