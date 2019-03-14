РИАМО - 14 мар. Ажиотажный спрос вызвал выставленный на аукцион в Москве объект, назначить цену которого мог сам покупатель, инвесторы подали 89 ценовых предложений на покупку подвального помещения площадью 132 квадратных метров в центре Москвы, говорится в сообщении пресс-службы департамента города по конкурентной политике.

Итоговая цена лота составила 3,5 миллиона рублей. По словам нового собственника объекта Алексея Постных, объект рассматривается под офисные площади или салон красоты.

«Рассматриваются несколько вариантов приспособления коммерческих площадей. Если говорить об итоговой цене сделки, то это более чем выгодное приобретение», – считает инвестор.

Это уже вторая процедура продажи городского имущества без объявления цены, которая отмечена высоким спросом со стороны потенциальных покупателей.

Возможность приобретения недвижимости из имущественной казны Москвы без объявления цены привлекает высокое число инвесторов. 45 заявок было подано на первую продажу, проводимую таким способом.

В ближайшее время на торги будут выставлены два лота без объявления цены. Первый лот площадью 128 «квадратов» расположен по улице Маршала Соколовского, дом 2. Второй лот общей площадью 189 квадратных метров находится на Новорязанской улице.

Потенциальные покупатели могут следить за публикацией подобных объектов на Инвестиционном портале Москвы, а также в социальных сетях департамента города Москвы по конкурентной политике, там публикуются все актуальные предложения.