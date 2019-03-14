РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 14 мар. В Главгосстройнадзор Московской области поступило извещение о начале строительства общеобразовательной школы на 1,1 тысячи мест в поселении Томилино городского округа Люберцы, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В поселении Томилино приступили к строительству школы. Новое учебное заведение общей площадью 17946 квадратных метров сможет принять 1,1 тысячи учеников», – сказал начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

Проектом предусмотрено строительство четырехэтажного здания. В нем разместятся 44 учебных класса, лаборатории и мастерские, столовая с обеденным залом, спортивный зал с раздевалками, актовый зал на 660 мест, студия хореографии, тренажерный зал, библиотека с медиатекой, игровые и спальни для групп продленного дня, медпункт, административные и вспомогательные помещения.

«Надзор за строительством данного объекта ведет отдел №9 Главгосстройнадзора. В настоящее время на объекте ведутся работы подготовительного периода», – отметил Гарибян.

Он подчеркнул, что к проверкам привлекут специалистов ГБУ «Мособлстройцнил», которые проведут комплекс лабораторно-инструментальных исследований качества и безопасности строительства.

Застройщиком выступает ООО «Самолет-Томилино». Планируемый срок окончания строительства – второй квартал 2020 года.