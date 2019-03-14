РИАМО - 14 мар. В текущем году 12 муниципалитетов Подмосковья, соответствующие критериям, могут получить краткосрочные бюджетные кредиты, сообщается на сайте Московской областной думы.

В четверг в Мособлдуме руководитель управления Федерального казначейства по Московской области Ольга Калиниченко представила информацию о деятельности ведомства и привела список муниципальных образований, соответствующих критериям и имеющих возможность получения краткосрочного бюджетного кредита.

«Возможность получения краткосрочного бюджетного кредита в 2019 году имеют следующие муниципалитеты: Пушкинский район; Солнечногорск; Наро-Фоминский округ; Одинцовский округ; Дзержинский; Долгопрудный; Домодедово; Звенигород; Котельники; Лобня; Реутов; Химки», – сказала Калиниченко.

Она добавила, что с 2016 по 2018 год такие кредиты получили всего три муниципалитета: Солнечногорск, Пушкино и Наро-Фоминск. Общая сумма выданных кредитов составила 2 миллиарда рублей.

«Казначейство предоставляет краткосрочные бюджетные кредиты только муниципалитетам Подмосковья, поскольку региональный бюджет не соответствуют всем положенным для этого критериям», – пояснила она.

В прошлом году управление провело 104 ревизии и проверки органов исполнительной власти Московской области и органов местного самоуправления, а также подведомственных им бюджетных учреждений. Проверено использование межбюджетных трансфертов на сумму 65 миллиардов рублей, установлены нарушения на сумму более 33 миллиардов рублей.

С 2013 года снизилась динамика невыясненных поступлений – с 6,8 миллиарда рублей по состоянию на 1 января 2013 года до 900 миллионов рублей по состоянию на 1 марта 2019 года.

В 2013 году неиспользованный остаток целевых средств федерального бюджета в бюджете Московской области составлял 31,4 миллиарда рублей. В 2018 году остаток составлял 79 миллионов рублей, а в 2019 году – 90 миллионов рублей.