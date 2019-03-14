РИАМО - 14 мар. Арбитражный суд города Москвы признал законным решение Московского областного управления ФАС о внесении сведений в отношении ООО «Национальное агентство поддержки и развития» в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее в ведомство поступило обращение от Избирательной комиссии Московской области о внесении сведений в отношении ООО «Национальное агентство поддержки и развития» в реестр недобросовестных поставщиков по факту уклонения от заключения контракта на оказание полиграфических услуг по изданию брошюры «Судебная практика 2016-2017 годы».

«По результатам рассмотрения обращения, управление признало действия общества не соответствующими закону, сведения в отношении ООО «Национальное агентство поддержки и развития» подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков», – отмечается в материале.

Не согласившись с указанным решением, общество обратилось в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «Национальное агентство поддержки и развития» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС.