РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 14 мар. В лесопарке «Березки» подмосковного Подольска по просьбе жителя отремонтировали уличный фонарь, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на неисправный фонарь освещения в лесопарке «Березки». Он отметил, что в парке сломан один из уличных фонарей.

«Администрация Подольска рассмотрела обращение по вопросу неисправного наружного освещения в лесопарке «Березки» и сообщает, что 14 марта по указанной информации был проведен осмотр. Факты подтвердились. Работы по устранению нарушений проведены», – сказал председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации округа Илья Скоморохов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.