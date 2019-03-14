РИАМО - 14 мар. Московское областное УФАС рассмотрело жалобу ООО «Дельта» на действия Климовской центральной городской больницы при проведении электронного аукциона на закупку и поставку бумаги для принтеров и копиров, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Согласно доводу жалобы, организатор торгов неправомерно отклонил заявку общества от участия в электронном аукционе.

«Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, Управление пришло к выводу о неправомерности действий больницы и признало жалобу ООО «Дельта» обоснованной», – говорится в сообщении.

Также ведомство выдало Климовской центральной городской больнице обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.