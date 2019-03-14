РИАМО - 14 мар. Подмосковный Главгосстройнадзор за два дня оштрафовал застройщиков на 6 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Главгосстройнадзором 11-12 марта по итогам рассмотрения дел об административных правонарушениях были вынесены постановления о наложении штрафных санкций на застройщиков на сумму 6 миллионов 92 тысячи рублей», – отметил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

За нарушение требований нормативных документов в строительстве вынесено семь постановлений на 657 тысяч рублей, четыре постановления за нарушение сроков направления извещения о начале строительства на 400 тысяч рублей, 12 постановлений на 4,5 миллиона рублей за строительство без разрешения.

Кроме того, семь постановлений на 140 тысяч рублей вынесено за эксплуатацию объектов без разрешения на ввод, а также пять постановлений на 280 тысяч рублей за нарушение в части предоставления отчетности застройщиков об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств дольщиков.

Еще одно постановление на 100 тысяч рублей вынесли за неисполнение законного предписания об устранении выявленных нарушений.

В отношении трех строительных компаний вынесено постановление о прекращении производства по делу. Трем компаниям назначено наказание в виде предупреждения, говорится в сообщении.