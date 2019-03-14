РИАМО - 14 мар. Более 5 тысяч объектов негативного воздействия на окружающую среду в Подмосковье поставили на учет в прошлом году, сообщается на сайте Московской областной думы.

В четверг в Мособлдуме с докладом выступил начальник департамента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по ЦФО Денис Алексеев.

«За 2018 год на учет в Московской области было поставлено 5154 объектов негативного воздействия на окружающую среду. При этом, при выявлении отсутствия у предприятия постановки на государственный отчет к административной ответственности привлечено 105 юридических лиц», – отметил он.

Всего за 2018 год, по его словам, было выдано и переоформлено: 242 лицензии; 220 разрешений на сбросы; 2242 лимита на размещение отходов и 980 разрешений на выбросы.