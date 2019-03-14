РИАМО - 14 мар. Московский планетарий подготовил для выпускников детских садов и младшей школы программы, включающие и активную игру, и образовательную часть, программа проводится в игровой форме, в одной группе может быть до 30 человек, сообщается на сайте планетария.

«Ребят ждет невероятное космическое путешествие по интерактивному музею «Лунариум», где в сопровождении экскурсовода выпускники смогут провести интересные научные опыты, стать членом космического экипажа, узнать, как выжить в космосе и какие необычные явления происходят на планетах Солнечной системы», – говорится в сообщении.

Программа проводится в игровой форме, ее продолжительность – один час. Участников может быть до 30 человек. Заказать детский праздник, а также узнать про эту программу можно на сайте планетария.

После окончания гости могут продолжить посещение музея самостоятельно без ограничения времени.