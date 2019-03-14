РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 14 мар. Жителей подмосковных Люберец приглашают принять участие в чемпионате Москвы по мас-рестлингу, он состоится 17 марта, сообщил «РИАМО в Люберцах» лидер «РосМолСпорт Московской области» Денис Шамин.

«РосМолСпорт Московской области» приглашает принять участие в открытом чемпионате Москвы по мас-рестлингу, который пройдет в Klokov Baza Team 17 марта. Участвовать могут как мужчины, так и женщины», – сказал Шамин.

Мероприятие пройдет по адресу: город Москва, Электролитный проезд, дом №3, строение 1. Подать заявку можно по телефону: 8(916)606-45-73.

Мас-рестлинг – национальный вид спорта Якутии, признанный в Российской Федерации. Он введен в 2003 году во Всероссийский реестр видов спорта. Спортсмены садятся напротив друг друга, ноги упирают в доску. Им необходимо вырвать у соперника палку из рук.