РИАМО - 14 мар. Бюст академику Николаю Доллежалю могут установить на одноименной площади в Москве, сообщил в четверг председатель комиссии Мосгордумы по монументальному искусству Игорь Воскресенский.

«О возведении бюста Доллежалю в дар городу. Инициатор предложения – генеральный директор АО «Ордена Ленина научно-исследовательский институт и конструкторский институт энерготехники имени Н.А. Доллежаля» Андрей Каплиенко. Источник финансирования – этот же институт», – сказал Воскресенский в ходе заседания.

Он отметил, что бюст планируют установить на площади Академика Доллежаля около входа в Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники.

Большинство членов комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме поддержали данную инициативу, один из них воздержался.

Николай Доллежаль (1899–2000) – советский ученый-энергетик, профессор, академик Академии наук СССР. Являлся главным конструктором реактора первой в мире атомной электростанции. Ему принадлежат научные труды по ядерной энергетике, работы, посвященные тепловым установкам и компрессорам.